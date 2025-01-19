114學測國文／不僅MBTI！試題取材多元 籤詩占卜、黑悟空也入題

學測今天第2節考國綜，今年試題取材多樣化，包括日本俳句、書籤廣告、籤詩占卜、MBTI（性格類型測驗）、網路遊戲「黑悟空」等入題，素養題約8成，考驗考生整合運用能力。

114學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國語文綜合能力測驗（國綜），大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中國文科教師群協助分析試題。

審題教師透過書面資料分析，今年課內選文試題增加，比重近4年最高，試題著重閱讀評量，全卷80%考察篇章閱讀理解能力；素材多樣化，如詩經、數學、日本俳句、書籤廣告、籤詩占卜、MBTI（性格類型測驗）、中醫、陰陽五行等入題。

試題特色方面，審題教師提到，混合題設計符合探究與實作精神，今年將多重文本置換成一篇3人對話，有助於減輕考生負擔；並安排具探究特質的問題，要考生從文本中找出證據以印證觀點。

中正高中教師張青松提到，今年試題以古典力為概念框架，結合學術與生活情境，強調思辨能力，試題也結合時事，例如引用去年辭世的小說家聶華苓作品、時下熱銷網路遊戲「黑悟空」，但學生在作答時要很細心，避免掉入陷阱。

中山女高教師曾鈺婷指出，今年取材符合素養情境化，例如運用書籤廣告的用詞、籤詩占卜遊戲等，還有探討到博物館的引導；往年學術探究題可能會有較難字詞，今年則平易近人。

建國中學教師周杏芬表示，今年基本題約20%，素養題約80%，考驗考生整合運用能力；今年試題很有特色，例如結合學生常流行說「你是I人還是E人」的MBTI測驗，並以儒家和道家的性格對照MBTI，試題新穎且有趣，還有試題結合中醫領域和陰陽五行，也非常創新。