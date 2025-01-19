114學測國文／考題有新意！MBTI結合古文 全中教評難度中偏易

114年學測進入第二天，下午首先登場的考科為國語文綜合能力測驗。全國高級中等學校教育產業工會教師團隊認為，今年國文考科整體中偏易，引文材料的白話文比例增加，難易度可望下降。另外考題跨領域、古今輝映，MBTI四向度性格類型也入題，另以〈虯髯客傳〉、〈西遊記〉古典小說討論「概念框架」的題目有新意。

全中教國文科試題評論教師團隊成員有彰化高中教師許家瑞、內湖高中教師張翼鵬、建國中學教師楊玉玲、萬芳高中教師林岱華、成淵高中教師陳怡伶。教師群指出，今年國文考科總字數與去年相當，約1萬2千字，選擇題共33題，閱讀題組即有21題，佔比63%。難易度為中偏易。相較於去年，引文材料的白話文比例增加，難易度可望下降。考題鑑別度為中等，多數題型仍偏重閱讀與理解。

全中教國文科試題評論教師團隊提到，本次國文科跨領域、古今輝映的題型有亮點。傳統15篇古文僅〈赤壁賦〉、〈桃花源記〉、〈晚遊六橋待月記〉、〈虯髯客傳〉及文化基本教材《論語》、《孟子》入題。第13到14題以近年流行的MBTI入題，用以分析歷史人物及論語、孟子的思想性格及經典課文文句，不僅要讀懂說明文字，還要能夠連結所學，相當靈活新穎，能讓學生了解到人性的古今通用之處。

另外，第4題以數學家丘成桐將數學與文學並談的文章做閱讀理解測驗；第9到10題的甘蔗題組題，結合製糖工業技術、產業發展、新詩、飲食文學；第22到24題以相同的醫療素材命題，第32到36題以〈虯髯客傳〉、〈西遊記〉古典小說討論「概念框架」融合現代觀點與古典文本對照。

全中教國文科試題評論教師團隊認為，國文科整體命題符合108課綱跨領域、跨時代、跨文類融合的精神。命題元素融入「應用文」，「文案」、「APP」等，出過的學測取材如〈赤壁賦〉、〈晚遊六橋待月記〉也以不同風貌再次出現。