114學測英文／擔心被扣分！作文圖片印刷模糊 考生電影院看成車站、機場

今早學測考英文，有考生反映作文題目圖片模糊影響判斷。該圖原呈現的是颱風假時許多人在電影院排隊的場景，但有人認為是車站、有人認為是機場，對此，全教會呼籲大考中心應採取多元評分，未來選用圖片時需更注重清晰度，也可考慮增加文字提示輔助圖片描述。

學測第二日早上考科為英文，最後一大題作文題目放上兩張圖片，要學生描述颱風假時實際上可能會出現的兩種不同情景。對此，全教會發布新聞稿表示，接獲現場師生反映，試題中左邊圖片顯示多人排隊的場景，但因紙本印刷導致細節不清，使考生難以準確辨識地點與情境，進而對圖片情境產生不同解讀。有部分學生認為圖片為車站、機場、速食店、賣場等，但實際為電影院，學生擔憂此情況可能影響評分結果。

全教會呼籲，大考中心應通知評分老師，對於考生根據圖片所做的多種合理情境解釋，應予以接受，避免以單一標準評判作文正確性。評分時應聚焦於考生的英文表達能力、邏輯性與創意，而非單純檢視是否準確描述圖片內容，以確保不偏離考試核心價值。

全教會建議，大考中心未來選用圖片時需更加注重清晰度與情境明確性，避免引發解讀歧義。此外，可考慮增加文字提示輔助圖片描述，以減少因印刷問題而造成的困惑。未來如再遇類似情況，應於考試結束後迅速發布官方說明，向考生與社會大眾釋疑，並承諾於評分過程中採取彈性策略。