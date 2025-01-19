114學測自然／日本311大地震年份誤植 大考中心交試題專家討論

114學測邁入第二天，今天英文科、國綜稍早落幕，大考中心也說明至今天上午各考分區回報違規統計等相關事宜。今有民眾反映，昨日自然科考試第15題，日本311大地震年份誤植，本應是2011年但誤植為2010年，大考中心回應，已將該案納入試題反映流程中，屆時會交由試題專家討論，於2月12日一併公告回覆內容。

大考中心主任張新仁說，歷年大考中心都是邀請各學科專家審慎命題、審題，闈場內也邀請高中老師跟試考生協助，過程專業且審慎。再者，試務涉及各層面，已於簡章訂有一定時間和處理期程，簡章中已敘明，若民眾對試題有疑義，即日起至1月23日開放民眾針對試題提供意見，屆時會將意見交由專家學者審慎考量。

張新仁指出，自然科該案已先登錄至試題反映流程中，屆時會交由專家討論，2月12日將與其他意見反映，同步於大考中心網站上公告回覆內容，若民眾對本屆試題有任何指教，均歡迎提出。

此外，大考中心也公布至今天上午各考分區回報違規統計，今英文科未帶應試有效證件正本，且未於時間內送達有41件；攜帶已關機行動電話3件、手機未完全關機25件、攜帶入場物品發出聲響4件、飲水或嚼食口香糖3件，另有考生於考試鈴響畢仍未停止作答15件。