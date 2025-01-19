聽新聞
0:00 / 0:00
114學測國文／MBTI、赤壁賦入題 考生喊燒腦：白話文比文言文更難
114年學科能力測驗（學測）今天下午考國文（一）國文能力綜合測驗，考生普遍反映，「白話文比文言文難」，考觀念、文義理解。考題結合MBTI 16型人格測驗、祝考生得高分四行詩入題，考很細，每選項要仔細看，反而燒腦。
學測昨至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場。
施姓考生說，多選考桃花源記的延伸意境，手寫題考虯髯客、唐僧西方取經等，針對行為論述其框架，不太好寫。
張姓考生說， MBTI 16型人格測驗區分出儒家、道家等，考題中有提供二段，最後從文章給的線索判斷。
賴姓考生認為，單選題題組，赤壁賦考5題，文章很長，杜牧的赤壁、蘇軾赤壁賦分析用字與意涵，考分析能力。
邱姓考生說，白話文比文言文難，白話文考文義理解、推敲是否正確，選項考很細，要仔細看，反而燒腦；閱讀題中，祝考生得高分的四行詩，有二個明顯不是，另二個難判別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言