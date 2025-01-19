114學測國文／MBTI、赤壁賦入題 考生喊燒腦：白話文比文言文更難

114年學科能力測驗（學測）今天下午考國文（一）國文能力綜合測驗，考生普遍反映，「白話文比文言文難」，考觀念、文義理解。考題結合MBTI 16型人格測驗、祝考生得高分四行詩入題，考很細，每選項要仔細看，反而燒腦。

學測昨至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場。

施姓考生說，多選考桃花源記的延伸意境，手寫題考虯髯客、唐僧西方取經等，針對行為論述其框架，不太好寫。

張姓考生說， MBTI 16型人格測驗區分出儒家、道家等，考題中有提供二段，最後從文章給的線索判斷。

賴姓考生認為，單選題題組，赤壁賦考5題，文章很長，杜牧的赤壁、蘇軾赤壁賦分析用字與意涵，考分析能力。

邱姓考生說，白話文比文言文難，白話文考文義理解、推敲是否正確，選項考很細，要仔細看，反而燒腦；閱讀題中，祝考生得高分的四行詩，有二個明顯不是，另二個難判別。