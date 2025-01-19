114學測英文／颱風假作文掀議 附圖「電影院」青年恐難辨…評分準則待說明

學測第2天考英文，南一中英文老師劉哲夫認為，今年的考題大致維持過去中間難度，內容取材多元，包含日前高中生闖火場救人一命的社會事件、膠囊旅館的歷史緣由、恐怖片的心理學、紅綠燈的歷史等。題幹用字上不超出高中學習範圍，但仍須一定程度的閱讀經驗才能順利作答。

劉哲夫說，詞彙題主要測驗學生平常學習單字的習慣，若平常僅是看著單字書順著記憶、或單看字卡記憶單字的中文意思，此次會較吃力。綜觀近幾年的詞彙題測驗趨勢，有越來越往單字搭配詞（collocation）的方向靠攏，建議未來考生要調整單字學習的方式，備戰未來學測。本次測驗中，第9題grace with one’s presence的用法，大部分考生可能較不熟悉，應該是此大題最難的一題。

綜合測驗維持近年學測趨勢，純粹的文法題不多，而是側重上下文連貫性的題型。較難的為第18題，該題是句構能力及閱讀理解的雙重測驗，考生必須要先理解該句子對應的是前方主要子句中的一般動詞、或關係代名詞字句中的be動詞，才能選出正確的答案。在高壓的考試情境下，考驗學生的耐心及閱讀能力。

文意選填題幹主題為巴黎聖母院鐘塔的歷史、近年的祝融事件及修復，若考生熟悉選項單字詞性及挖空處應填入的單詞詞性，應無太大答題上的困難。唯一要注意的是，選項（E） faithful為形容詞，但放入文章中（第27格），為the+形容詞，指「...的人（如：the poor, the rich...等）」，若考生不熟悉該用法，可能在作答時自亂陣腳。

篇章結構之題幹為膠囊旅館之歷史，維持4選4的題型，且命題相當工整，考生若能掌握各段落的主旨（main idea），便能選出解答，應為近年來同題型相對簡單的題目。值得注意的是，自115學年學測起，該題型將調整為5選4，難度將會增加，建議未來考生多加練習。

閱讀測驗題幹文章包含紅綠燈歷史、恐怖片的心理學研究、打破「俄羅斯人生來就愛喝酒」的迷思，文章閱讀難度不高，但在閱讀理解題目部分，除了文章大意等global questions、文章細節local questions 等，還測驗學生較高層的閱讀理解及歸納能力，如36的文轉圖、41的引申（inference）、42的歸納題（作者如何發展本篇章）、46測驗學生寫作者以何寫作手法總結該篇章等，若考試技巧訓練不足，可能在作答這些題目時，較不順利。其中第45題，測驗學生代名詞之指涉對象，是非常精妙的設計，學生必須清楚掌握上下文，才能選出正確的答案。

英文作文題目為近年颱風假爭議，但因近年越來越少青年學子進入電影院觀影，可能對該場景較為陌生，甚至判斷為速食店、機場等，另一方面，「到電影院看電影」本身也可能有城鄉差距，對經濟文化不利學生，可能較為陌生，這部分待大考中心閱卷老師綜合判斷後再說明評分準則。