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114學測國文／文言文比例增、時事少 考生認有難度「1題組卡關近20分」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。記者林伯東／攝影

114學年學科能力測驗今天進入第二天下午舉行國文科考試，考生普遍反映考題在難度與去年相比差不多但有難一點，大多都是考課本內容時事題較少，但文言文比例稍高，理解上較困難，寫的時候需要花較多時間，而非選相對簡單，但也有不少考生表示整份卷子做下來時間有點趕。

金甌女中林姓考生表示，這次文言文、白話文比例與歷屆考題都差不多，但是手寫題比較簡單，整份考卷大多是課綱內東西，沒有時事題，學校課本都有看過，難度適中；永春高中古姓考生表示，考題跟模擬考相比有比較難的感覺，寫起來時間剛剛好，沒什麼時間檢查。

師大附中蕭姓考生表示，國字注音也有比較難，文言文的部分題目變得比較長，且很難理解題目想要表達的內容，反而是非選雖然要寫的字數多但是問的都是課本有講過，若有熟讀其實不會太難下筆；陳姓重考生也說，與去年相比難易度差不多，今年在選擇題上花比較多時間琢默，自己先寫非選擇寫完才寫選擇題，最後有一個題組來不及做完，只能用猜的。

師大附中張姓考生表示，閱讀測驗需要花比較多時間，其中有一題文言文題組很長，共有5題，他認為自己國文程度不算太差，但光是在那一塊作答就花了快20分鐘，題目非常具有鑑別度。

114學年學科能力測驗今天進入第二天下午舉行國文科考試，考生認為，大多都是考課本內容時事題較少，但文言文比例稍高，理解上較困難，寫的時候需要花較多時間。記者洪子凱／攝影
114學年學科能力測驗今天進入第二天下午舉行國文科考試，考生認為，大多都是考課本內容時事題較少，但文言文比例稍高，理解上較困難，寫的時候需要花較多時間。記者洪子凱／攝影

114學測 國文科 國綜 文言文 考題

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