114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

昨日學測第二節考自然科，有考生發現，題目附圖將日本311大地震的發生年份誤植為2010年。對此，補教老師認為並不影響作答，但畢竟學測是國家級的考試，還是希望大考中心提供正確資訊。

114年學測自然科第15題舉出5個曾發生過的強震，要考生從震央分布及板塊互相作用的運動方向判斷板塊邊界或構造區域的類型。結果有眼尖考生發現，附圖誤植日本311大地震的日期為「2010/3/11」，實際上該地震是發生於2011年。

得勝者文教自然科老師蕭騏指出，由於此題考的是學生對於板塊交界的了解，要看的是地震發生的區域位置，所以題幹的日期誤植並不會造成學生判斷上的失準，判斷大考中心應該不會送分。但還是希望大考中心提供正確的資訊，畢竟學測是國家級的考試，態度需嚴謹。整份考卷可以看到出題老師的用心，因為小錯誤造成大家的關注，令人感到可惜。