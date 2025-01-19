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114學測英文／補教預估五標出爐！讚考題出得好 「颱風假」2用法不要寫

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
得勝者文教邀請補教老師分析本次學測英文科試題，圖左為英文補教老師林揚、右為Fran。記者李芯／攝影
得勝者文教邀請補教老師分析本次學測英文科試題，圖左為英文補教老師林揚、右為Fran。記者李芯／攝影

學測進入第二天，早上考科為英文。英文補教老師Fran稱讚題目出得好，並有明顯素養趨勢，學生需要會活用單字、熟習文法。補教老師林揚認為本次考題雖不刁鑽，但部分題目具鑑別度，作文題點出凡事不要只想到自己，可寫出具深度的內容，需注意的是颱風假的用法為「typhoon day」，不適合用「vacation」、「holiday」。

得勝者文教邀請補教老師分析本次學測英文科試題，林揚預估五標為13、12、8、5、4，前標、底標較去年提高1級分。Fran認為英文科題目出得非常好，且素養趨勢明顯，如第一大題出現種族歧視、動物園等議題，長篇閱讀提到俄羅斯人愛喝酒的刻板印象。比較特別的是，過往學測從重文法演變成重素養，今年又回頭強調文法。

Fran分析，文法題穿插在文章之中，例如第16題運用過去未來式，第18題藉由be動詞或助動詞的差別，從文法推敲到文意；文意選填考了連綴動詞，以及the加上動詞的集合名詞。詞彙部分，這幾年學測的詞彙題更強調語感，學生要能了解母語使用者的用法，例如第2題考了「produce」作為農產品的用法，第9題考了「grace」作為動詞的用法。

林揚指出，新課綱希望學生「學得更少、懂得更多」，比起追求使用冷僻單字，活用簡單的單字才是真的會用英文。過去3到5年，每年都會有2、3題考出單字的其他意思，同樣以第9題為例，之所以不能寫C選項「addressed」，是因為後面須以人為受詞，「graced」在此的意思是「大駕光臨」，後面的受詞接的要是場合。

本次英文考科作文主題，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。林揚表示，學生可以朝「幸福是誰來埋單？」、「無名英雄」（unsung hero）的方向來寫，點出凡事不要只想到表面、想到自己，以對比方式呈現出過去的認知，直到發生某件事情才了解自己的自大無知，就可以寫出具有深度的內容。

最後，林揚點出學生在寫作時應注意的用詞要點，颱風假可使用「typhoon day」、「typhoon day off」，不適合用「vacation」、「holiday」（國定假日）。對於颱風假仍須出勤為人服務的人，適合以同理心（empathy）來寫，而非同情心（sympathy）。

大學學測進入第2天，南一中老師及家長舉牌為考生加油。記者鄭惠仁／攝影
大學學測進入第2天，南一中老師及家長舉牌為考生加油。記者鄭惠仁／攝影

114學測 作文 考題 英文科 颱風假

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