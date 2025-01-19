114學測英文／颱風假民眾跑電影院成作文考題 考生讚親民易發揮

大學學測今天第一節考英文，台南考區有學生認為題目平易近人，較去年簡單，但也有考生認為題目有難度，不比去年簡單。其中作文題目與颱風有關，部分考生認為很有意思，且好發揮，是較貼心的題目。

南二中考場陳姓學生說，之前寫過去年學測的考古題，和今年的考題相較，今年的題目較簡單，顯得平易近人，文意選填部分，是直觀題，只要有準備就會；克漏字部分，第1題會讓人模擬兩可，較有難度，另，篇章結構部分也不難。

陳姓考生說，閱讀有3大題，文章都不會太長，只要看懂文章，做題都容易；其中有一題是在說紅綠燈的發展，覺得滿有趣的。另，翻譯題有2題，其中一題是在說過去科幻電影出現的奇特物件，現在已一一出現，是較具難度的一題。

不過，陳姓、許姓女考生認為今年英文考題並沒有比去年簡單，文意字彙很難，但看圖說故事的作文很親民，題目是颱風，一張是颱風天排隊買電影票，另一張是颱風天騎車出去，要寫出自己的經驗，滿容易發揮。學生說，去年颱風多，連續放多日颱風假，是有趣及難忘回憶，各種現象也多，可能是因為這樣，學測的英文作文是颱風。