114學測英文／閱測出得精彩！ 師點作文得分關鍵：颱風假別寫Vacation

114大學學測今天邁入第二天，今天上午英文科落幕，大考中心邀請台北市教師團解題。教師團評析今年英文科和去年相較頂標、高分群學生應會維持，高分決勝點則在作文「颱風假」，學生欲寫出深度、廣度，需依賴其平常對時事的關注以及能否深刻陳述想法；又今年閱讀測驗側重歸納、邏輯思考能力，若學生過去只重視死背文法、單字可能較吃虧。

建國中學教師劉家慧表示，今年中譯英非常友善、句構簡單，學生只要小心拼字錯誤即可。作文考「颱風假」，但學生可能不自覺使用中文直譯，但颱風假並非寒暑假或度假性質，不應使用vacation，而應使用「have a typhoon day-off」。

作文題幹給予兩張圖，劉家慧指出，第一段考生能跟根據圖片書寫兩種颱風假的情景，若學生曾以「主題」方式學習詞彙，本次作文明顯和災難有關，相信不少單字都可信手拈來；第二段要求說明放颱風假的看法與經驗，想拿高分，必須從自身經驗加以延伸，如論及他人處境，甚至農損等狀況。

劉家慧說，英文作文得分關鍵始終在於表述觀點，學生可再深入論述如對颱風假放假標準的看法、放假權責歸屬，甚至颱風假背後的經濟損失等，加深論述的深度和廣度，才有機會拿下高分。

成淵高中教師李宜樺則指出，今年閱讀測驗側重歸納、邏輯思考能力，考驗學生歸納能力的試題約佔六題。其中46題出得精彩，文章最後一段指出，儘管俄國想方設法讓人民減少飲酒，但酒精消費量仍是世界數一數二，題目提供了進一步的事實，答案應為Ａ，但學生可能以為提出了新問題選Ｃ，考驗歸納前後文意和邏輯能力。

成功高中教師陳國泰表示，今年文意選填、篇章結構考生需明確掌握指涉詞和關鍵的時間順序，如31題從題目中得知，起初是為專業人士打造，後順著文意脈絡即能找出答案Ｄ，只要掌握時間順序就不難。

中正高中教師吳佳穎則評析，詞彙題仍延續過往一字多義慣例，如第2題Ａ選項是使用名詞「農產品」，而非學生熟悉的動詞「生產」；第9題選項Ｂ也非做形容詞，而是當作動詞「增添光彩」。

闈場內教師指出，今年英文試題著重閱讀技巧，考生須能閱讀不同題材文章，並利用字詞結構、上下文意、句型結構和篇章組織推測字詞意義或句子內容；也要熟用擷取訊息、推敲文意等技巧，快速且有效閱讀；或能從圖示和上下文推測字義和文意。

另外，闈內教師也指出，英文作文颱風假屬於對比情景描寫和提供經驗、表達看法的寫作，要能寫出對比情景的細節與描述，也要能陳述個人經驗和看法，考驗學生的邏輯思考能力和創意。