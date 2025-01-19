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114學測英文／題目「從難到易」測試考生內心 1大題考法靈活有難度

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影

114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。考生普遍認為，考題中間偏易，作文則跟上時事考放颱風假經驗，雖然題目沒給颱風假的英文專有名詞，但颱風假大家都很熟悉，很好發揮。

板橋高中黃姓考生說，英文學測考題中間偏易，但第三大題文意選填比較難，主題是介紹某國大教堂，有ed、ing詞性變化，考題較靈活；游姓考生則說，作文部分考颱風假，雖然題目沒有給颱風假的英文專有名詞，但大家都很熟悉，蠻好發揮，

石姓考生也說，作文發揮空間很大，按照自己經驗分享，自己便寫颱風假應該做什麼、該不該出去等內容，選擇題偏簡單，比模擬考簡單，感覺大家寫比較快。

「英文學測整份考卷從難到易，感覺有點在測試考生內心」連姓考生認為，英文題目有鑑別度，且非常符合時事，克漏字也考很多文法觀念。至於作文部分，剛開始對颱風假翻譯成英文不是很了解，但仍有可替代的文句，分享自己在颱風天經驗，可以寫很長篇幅，是個非常好的題目。

114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。記者劉懿萱／攝影

114學測 作文 考題 英文科

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