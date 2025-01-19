聽新聞
0:00 / 0:00
114學測英文／題目「從難到易」測試考生內心 1大題考法靈活有難度
114學年度學科能力測驗今進入第二天，上午第一節考英文。考生普遍認為，考題中間偏易，作文則跟上時事考放颱風假經驗，雖然題目沒給颱風假的英文專有名詞，但颱風假大家都很熟悉，很好發揮。
板橋高中黃姓考生說，英文學測考題中間偏易，但第三大題文意選填比較難，主題是介紹某國大教堂，有ed、ing詞性變化，考題較靈活；游姓考生則說，作文部分考颱風假，雖然題目沒有給颱風假的英文專有名詞，但大家都很熟悉，蠻好發揮，
石姓考生也說，作文發揮空間很大，按照自己經驗分享，自己便寫颱風假應該做什麼、該不該出去等內容，選擇題偏簡單，比模擬考簡單，感覺大家寫比較快。
「英文學測整份考卷從難到易，感覺有點在測試考生內心」連姓考生認為，英文題目有鑑別度，且非常符合時事，克漏字也考很多文法觀念。至於作文部分，剛開始對颱風假翻譯成英文不是很了解，但仍有可替代的文句，分享自己在颱風天經驗，可以寫很長篇幅，是個非常好的題目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言