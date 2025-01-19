114學測英文／鑑別度高！取材多元考驗閱讀 全教會估五標：與去年相似

針對大學學測英文科，全國教師會114大學學科能力測驗英文科評論教師群認為，本次英文科試題取材多元，鑑別度高，預測與去年五標相似。試題涵蓋廣泛，包含社會創新、健康問題、歷史建築等，考驗學生的英文閱讀理解能力。作文考科是對颱風假的看法與經驗，考生應容易發揮。

全教會學測英文科評論教師群由松山家商教師鄭瑞芝、和平高中教師温宥基、大同高中教師劉郁芬、中正高中教師張敬欣、台中二中教師陳姿玲、中和高中退休教師郭慧敏組成。教師群認為，今年英文試題難易度適中，預估分數與去年相似。

全教會學測英文科評論教師群分析，本次考題全篇試題包含8篇文章，主題涵蓋廣泛，多樣化的主題不僅考驗了學生的英文閱讀理解能力，並需具備跨學科的知識理解與批判思維。綜合測驗探討社會創新（世界咖啡館的起源）與健康問題（暈車的成因與預防）；文意選填則聚焦於歷史建築，探討巴黎聖母院於不同時代的修建過程及鐘聲與巴黎人民的生活連結；篇章結構涉及旅遊住宿（膠囊旅館）；閱讀測驗包含交通號誌發展、恐怖電影對心理發展的影響、俄國與伏特加酒的連結；混合題探討動物園存在的正反兩方意見。

全教會學測英文科評論教師群認為，今年英文科文意字彙難度較去年略為提升，翻譯題目難易適中，主題貼近生活。本次英文考科作文主題，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗，應屬容易發揮的題目。