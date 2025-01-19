114學測英文／中譯英僅1艱深字彙 全中教評難易適中：嘉惠中上程度考生

114年大學學測進入第二天，早上考科為英文。全國高級中等學校教育產業工會試題評論教師團隊指出，本次英文科生活化議題友善考生，整體題目難易適中，較去年簡單，嘉惠中上程度考生。另外，考科測驗題材廣泛、貼近生活，非選題符合近來AI科技時事，選擇題的題材包含世界咖啡館、動暈症、巴黎聖母院鐘聲的歷史與修復、膠囊旅館等。

全中教試題評論教師團隊由明倫高中教師毛顯鶯、景美女中教師黃足滿、彰化高中教師陳亭利、成功高中教師張筠崴、松山高中教師陳可欣組成。教師認為，本次學測英文科試題中，非選擇題整體難易適中，翻譯主題是創意與科技，考「人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」、「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真」，符合近來的AI科技時事，除了第一小題「驅動力」以外無艱澀字彙，對考生很友善。

本次英文考科作文主題，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。全中教試題評論教師團隊認為，作文主題貼近學生生活經驗，近幾年全台各縣市放颱風假的標準不一引起民眾熱議，考生也會因個人居住縣市而有對放颱風假會有不同的看法，每位考生應當都能盡情發揮。

全中教試題評論教師團隊表示，英文科選擇題整體難易適中，題材廣泛，貼近生活，有世界咖啡館、動暈症、巴黎聖母院鐘聲的歷史與修復、膠囊旅館、交通號誌的沿革、恐怖電影對觀眾的影響、蘇聯飲酒文化的起源和探討、動物園等等。