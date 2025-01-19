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114學測英文／考生下筆有感！颱風假時事大量入題 寫完還能檢查「有信心」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
114學年學科能力測驗今天進入第二天上午先考英文，考生普遍認為，題目不難，且時事題不少，寫起來順手，不會寫不完。記者洪子凱／攝影
114學年學科能力測驗今天進入第二天上午先考英文，考生普遍認為，題目不難，且時事題不少，寫起來順手，不會寫不完。記者洪子凱／攝影

114學年學科能力測驗今天進入第二天上午先考英文，考生普遍認為英文難易度與去年差異不大，整體做起來還算順手，而今年題目也代入大量時事題，作文題目以颱風假入手，考生表示，整體做完約花一小時，還有餘裕可檢查。

今天上午第一科英文從上午9時20分考至11時整，實際觀察有不少學生在鐘響前半小時陸陸續續走出考場，永春高中林姓考生表示，題目難易度與去年差不多，不會寫不完，自己大約1小時內寫完，閱讀有些文章比較難，除了詞彙量較多，也需要花時間理解，但整體卷子感覺比去年簡單一些。

師大附中古同學表示，今年作文題目有將時事帶入，主要是考颱風假，寫起來不算太難，自己大約花了1小時寫完題目，後面還可以大致檢查內容，整體而言寫得還算順手，閱讀雖然花比較多時間，但題目都不會太難。

和平高中林同學表示，今年有蠻多時事入題，題目比之前模擬考簡單，寫起來不會太複雜，自己只有在閱讀表格部分卡了一下，但還是約1小時就寫完，後面20分鐘可以針對大致不熟的地方稍作檢查，對作答狀況還算有信心。

114學測 英文科 颱風假

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