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114學測英文／高雄考生印象深 作文考颱風假好發揮、不少人提前交卷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大學學測進入第二天，今天上午是考英文。記者徐白櫻／攝影
大學學測進入第二天，今天上午是考英文。記者徐白櫻／攝影

今天是大學學測第二天，上午考英文、下午考國文，英文科時間100分鐘，有不少人提早交卷。高雄考生說，去年高雄放4天颱風假，恰巧作文題目就是問考生對颱風假的看法，所以這個題目很貼近時事，依據經驗就能回答。此外，作文要評論颱風假，有人覺得簡單，也有人認為要湊到120個單字不是太容易。

小港高中莊姓及吳姓兩名男同學都提早交卷。莊說，今年的英文題目比學校模擬考難一點，填空滿多的，尤其英文作文要評論颱風假的看法與建議，至少120個單字，不是很好寫。另名吳同學就覺得英文不困難，可以正常發揮。

一群福誠高中學生異口同聲說「英文科題目簡單」，只要依照平常水平正常發揮即可；作文談颱風，當然是回答，「颱風假放愈多愈好」，不過颱風天風大雨大，要待在家裡不要亂跑。

旗美高中林同學說，題目還可以，他喜歡閱讀測驗長度沒有很長，主題是膠囊旅館；作文是寫颱風假，這個題目讓他感覺很親切，且貼近時事，不過需要一點時間思考，有點難。

旗美高中試務組長白雅慧表示，英文題目大家都寫得完，題目也很生活化，校內學生颱風假都有經驗且印象深刻，所以一出考場討論熱烈，若不論英文程度的話，今年考題算很好發揮。

大學學測第二天，今天上午是考英文，一群福誠高中學生陪同行動不便的同學應試，他們一致覺得英文題目不難。記者徐白櫻／攝影
大學學測第二天，今天上午是考英文，一群福誠高中學生陪同行動不便的同學應試，他們一致覺得英文題目不難。記者徐白櫻／攝影

114學測 作文 考題 英文科 颱風假

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