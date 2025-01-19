114學測英文／颱風假、聖母院時事入題！素養題多 考生：很生活化

114年學科能力測驗（學測），今早考英文，學生普遍反映，第一大題詞彙題辭義相近，不確定多，比較燒腦，今年還是「素養題」多，偏生活化運用，且時事入題，包括聖母院、作文颱風假等，感覺今年題型很生活化、考素養。

學測昨至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場。

學測今天第一堂考英文，張姓考生說，作文題目「颱風假」，需要描述百貨公司有開，有的人認為賺到，以及下大雨風災、水災的危害等，要寫對放颱風假的看法，較去年算是好寫。

陳姓考生說，綜合測驗是對動物園看法，一派認為具教育性，另一派認為不人道；混合題很生活化，主要是從文章中找單字，再變化時態，一般考生並不陌生。

詹姓考生認為，第一大題詞彙題（單字和克漏字）不確定多，感覺文義相通，很難選，卡比較久時間。今年有很多書本出現的常見字，但運用在生活上的冷門用法變多。

另一名詹姓考生認為，文義選填時事入題，考聖母院，閱讀測驗酒的歷史、恐怖電影對人的影響，很生活化，不難懂。今年考英文素養，重在生活化運用，例如produce動詞是製造，名詞是農產品，需要有大量閱讀累積的素養當基礎。