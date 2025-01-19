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學測第2天 英文、國綜、國寫主科登場

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影

114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，由於參採校系多，國英兩科個別均有12萬人報考，佔比達九成。

教育部提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。根據昨天統計有2名學生攜帶手機進入試場，且有明確使用手機情形，依規定兩案將視為「妨礙考試公平或舞弊」等不同情節加重扣分或該節不予計分，實際扣分狀況，將送考試委員會討論。而未帶應試有效證件正本且未於時間內送達有50件，應試時喝水或嚼口香糖14件、行動電話未完全關機12件、11件在考試結束鈴聲響畢後仍持續作答，都將依照規定扣分。

學測進入第二天，12萬名考生幾乎都要上陣。今天考英文、國綜與國寫等三科，許多家長在校門口為考生加油。記者林伯東／攝影
學測進入第二天，12萬名考生幾乎都要上陣。今天考英文、國綜與國寫等三科，許多家長在校門口為考生加油。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
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114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。記者林伯東／攝影

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