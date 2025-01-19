學測第2天 英文、國綜、國寫主科登場
114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，由於參採校系多，國英兩科個別均有12萬人報考，佔比達九成。
教育部提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。根據昨天統計有2名學生攜帶手機進入試場，且有明確使用手機情形，依規定兩案將視為「妨礙考試公平或舞弊」等不同情節加重扣分或該節不予計分，實際扣分狀況，將送考試委員會討論。而未帶應試有效證件正本且未於時間內送達有50件，應試時喝水或嚼口香糖14件、行動電話未完全關機12件、11件在考試結束鈴聲響畢後仍持續作答，都將依照規定扣分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言