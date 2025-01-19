114學測數學A／南一中為考生加油！考題中間偏難 師：先寫會的很重要

大學學測今天進入第2天，第一節考英文，台南一中考場校長廖財固與家長會及老師舉牌為學生加油，因昨天數學A已考完，考生略顯輕鬆，不那麼緊張。數學老師說，雖然有學生喊數學A很難，但以之前全國性模擬試題來看，學生也是喊難，但成績揭曉，考出好成績的還是很多，重點是要選會寫的先寫，才不會卡關，影響心情。

今天除考英文外，還要考國文及作文，台南上午出太陽，天氣暖和許多，有家長說，不太冷有助於孩子以較好心情考試。也有家長說，昨天第一節考數學A，考後孩子的同學都說題目難，看起來心情不太好，希望今天能順利些。

南一中校長廖財固、家長會長楊榮哲及多位老師第一節考試前，也持牌及擊掌為學生加油，也有來陪考的家長來助陣，高喊孩子的名字並說加油。今天第一節考英文，從考生不那麼緊張的神情，感受到略顯輕鬆心情，考生間也相互鼓勵，拿到好成績。

昨天數A被認為中間偏難，南一中數學老師李佳招表示，從學測數學A已考3年來看，題目一直維持一定的鑑別度，今年的題目雖然有難的，但還是有許多不難的，如果能選會寫的先寫，依然會有不錯的成績。他舉，之前第3次全國性模擬試題為例，考後學生也都說很難，但成績公布後，即使普通班學生也有近10人達到13級分。分析這次數A，約有2成考題較難，若其他8成能先寫，還是會有一定水準的成績。