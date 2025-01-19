全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

昨（18）日為114年升大學學測第一天，被視為「魔王考科」的數學A打頭陣，不少學生在考完後喊難，全教總則評估分數恐較去年下降。不過，在社群平台上也不乏有考生討論，指出應考時遇到監考人員檢查，若是攜帶「有洞洞的尺」，甚至材質為「不透明」都被收走，更直呼全場36人有近20人被沒收，引起熱烈討論。

一名考生在Dcard以題「學測違規帶洞洞尺扣分」發文，表示昨日考數學A時，大約在鈴響開始考試10分鐘後，突然有監考人員過來收走她的尺，表明「洞洞尺」不能用，並給予另一把尺替代。同樣的狀況，在Threads上也有同學指出，自己所在考場的監考老師在考試前檢查尺，把材質非全透明或者有洞的尺全部沒收，整班36人有快20人被沒收。

學測應試，不得攜帶如圖有洞洞的直尺。示意圖／Ingimage

貼文一出，不少網友紛紛留言，「我今天也跟妳一樣的狀況，不過我是大概寫到一半的時候才被收，監考老師有給我另一把，之後收完答題卷有把尺還給我，也沒多說什麼，所以應該沒事」、「今天為什麼洞洞尺不可以啊？直接被收走，我去年學測就這樣考的欸」、「有洞的不行，雖然有借了一支，但心情全差了，一直怕被扣分」；不過也有人質疑，據大考中心規定直尺可為木頭或鋼製材質「要怎麼透明？」。

對此，擔任監考人員的網友跳出來釋疑，指出雖然會沒收，但不會扣分，「我是監考人員，我們試務主任確實是有說有洞的尺要沒收的」、「我是監考員，今天特別聲明說要檢查洞洞尺～不會扣分～」、「不會吧，去年我監考也是遇到這種尺，給那個學生換了一把備用的尺就沒扣學生分數了」、「我是監考人員，幸好他有沒收，不然會受到檢舉。不可攜帶標有函數圖形之文具，基本上三角板上面有圓形或是橢圓形也是要沒收的」。

據大考中心「114學年度考試簡章」應試物品規定，有關直尺、三角板、量角器規範，材質為塑膠製、木製、鋼製等均可；除廠牌標誌外，僅可有量測用之刻度及數字，任何可能妨害考試公平之書本、物品或紙張等（如：補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形的文具或用品）皆不可攜帶入座。