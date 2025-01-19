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學測都市傳說／「台」大「鐵」定上？台鐵將推考生便當

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片

台鐵便當備受民眾喜愛，適逢大學學測登場，近日也傳出「吃台鐵便當鐵定上台大」的都市傳說，吸引不少學校替學生訂購。台鐵統計，今年學測期間，共有十四所學校向台鐵訂購共近萬個便當，因應學生的需求，台鐵公司也將把握商機，將研發祝福考試順利的特色便當。

台鐵便當受國內外民眾歡迎，常被外界戲稱是「被火車耽誤的便當店」。根據台鐵統計，去年台鐵便當銷量達九三一萬個，且因推出許多限定版便當，拉高買氣，去年便當收入更創下新高，較疫情前大增逾七億元。

適逢學測期間，不少學生會祈求文昌帝君保佑金榜題名，近來也傳出「吃台鐵便當直達台大」的都市傳說，其中包括「『台』大『鐵』定會考上」、「吃台鐵便當直達台大」的寓意，讓不少家長教師在考試當日紛紛替學生訂購，盼幫考生求個好彩頭。

台鐵公司表示，今年學測期間，共有十四所學校、訂購約九千八百個台鐵便當，往年學測期間均有受理訂購約九千個台鐵便當，每年差異不大。

因應考生訂購熱潮，台鐵公司也把握商機，表示將研發有祝福考試順利意涵的特色便當，感謝學校訂購台鐵便當，也祝福所有考生考試順利金榜題名。

114學測

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