114學測自然／圖表多 選修內容入題

學測自然科昨下午完試。教師評析，今年難度中偏易，考題靈活多元，更有諾貝爾醫學獎的ＲＮＡ研究、康芮颱風路徑等時事入題。部分試題涉及高二、高三的選修加深加廣課程，有利於修讀選修物理者，教師也藉此提醒「選修內容不能放。」

自然科共有八萬二二六人報名，二六九五人缺考，缺考率百分之三點三六。自然科補教教師江青釗表示，今年考題相較去年略難一些，不過仍在誤差範圍內，由於圖表題多，考驗學生的圖表判讀能力，預估今年五標將與去年相仿，維持在十三、十二、九、六，和五級分。

中正高中教師李雱雯直言，今年地球科學難很多，考生需認真看圖、擷取重要資訊，再搭配推論才能找出答案。又非選題轉變為開放式問答，以康芮颱風題組為例，學生可能理解颱風路徑將往中國大陸的方向修正，但知道概念到實際下筆寫出，恐還是有一定出入。

李雱雯也提到，部分試題結合地科加深加廣課程，如十四題判斷東傾與西傾時，若學習過高二加深加廣課程的地質與環境中的位態會較易判斷。

松山高中教師蔡皓偉說，物理科整體計算量比去年略多、難度亦較去年高，但整體仍是難易度中等。其中四十七至四十九題以諾貝爾獎中腦神經網絡與人工智慧為基礎，四十七題為能量單位的因次，學生要相當了解電子伏特的概念才容易解題。

建中教師趙君傑分析今年化學科，指試題嘗試和生活、科技、能源等結合，如五十至五十四題組是化學、物理跨科題，討論新型光觸媒材料開發。

自然科考生普遍認為題目難易度中等，但有一題公認「魔王題」。文山高中學生劉育慈說，題組題描述二○二四諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定ＡＩ人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等知識，題目偏多，有人因此沒有完成。