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114學測首日／2人在試場用手機 50人忘記帶證件

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
114學測昨登場。記者郭韋綺／攝影
114學測昨登場。記者郭韋綺／攝影

昨學測首日，根據大考中心統計，有二名學生攜帶手機進入試場，且有明確使用手機情形，依照考試規定，二案將視為「妨礙考試公平或舞弊」等不同情節加重扣分或該節不予計分，實際扣分狀況，將送考試委員會討論。

大考中心主任張新仁表示，一名學生由監試人員陪同前往廁所，但上完廁所後便拿出手機和家人通話；另一案則為明確於考試期間使用手機。

張新仁說，依考試規則，手機未完全關機將扣減該科考科三級分，若學生有明確使用手機的情事，則視其妨礙考試公平或舞弊不同情節加重扣分，或該節不予計分，但實際扣分狀況，仍將送考試委員會討論後決定。

大考中心也統計，學測首日違規仍以為未帶應試有效證件正本且未於時間內送達為大宗，共五十件，應試時喝水或嚼口香糖十四件、手機未完全關機十二件，十一件則是考試結束鈴聲響畢後仍持續作答，另有六件為攜帶已關機手機入座。

大考中心也統計至學測首日總計受理逾一百五十件突發傷病，包括昨日回報的數學科九件、自然科八件，樣態包括發燒咳嗽、憂鬱症、高度焦慮、上吐下瀉、癲癇等，為避免影響其他考生，均將學生安排於備用試場應試。

大考中心再次提醒，考試務必攜帶應試有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照等，學生證非應試有效證件；手機應完全關機，包含關閉鬧鈴、震動、提示音。另外，手機以及智慧型手錶等穿戴式裝置亦不得攜帶入座。

114學測

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