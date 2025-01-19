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114學測數學A／中間偏難 基礎題有陷阱

聯合報／ 記者許維寧張博瑞郭韋綺江婉儀趙容萱／連線報導
一一四學年大學學測昨天登場，大考中心統計，今年學測約十二點一萬人報名。記者曾吉松／攝影
一一四學年大學學測昨天登場，大考中心統計，今年學測約十二點一萬人報名。記者曾吉松／攝影

一一四大學學測昨登場，首日第一節為理組重頭戲數學Ａ。台北市教師群解題評析，今年數Ａ側重將題目敘述轉換成圖型，對圖型精確性要求比以往高，看似簡易的基礎題也藏有陷阱，整體屬中間偏難；補教老師解創智則談到，今年幾何題占六成，學生易卡關，但混合非選題為新課綱上路後最容易的一屆，預估五標與去年相仿。

今年學測一連考三天，其中數學A共九萬二九一七人報名，二三二三人缺考，缺考率百分之二點五。解創智表示，今年考題沒有讓學生看完題目愣住或無從下筆的魔王題，預估五標維持十二、十、七、五、三級分。

解創智說，考題整體計算量較大，學生需花較多時間解題，但應可壓線完成。又今年試題「數學化」，題幹沒有過多包裝，長篇敘述情境題愈來愈少，讓考題回歸數學本質。

中正高中教師林榮福老師分析，數Ａ難度比去年高，基本題也還藏有陷阱，如第三題乍看和課本習題雷同，但題幹稱歌唱必須在鋼琴之後「或」小提琴之後，顛覆了往常習題排在兩者之後的慣例，需特別留心。

林榮福也提到，部分試題經概念包裝，例如十三題以除法原理包裝三次函數進而考對稱性，敘述較特別、課本亦少見，但若學生熟悉除法原理並以此下筆，應能快速看出答案；再者，本次題型強調圖型繪製，圖型畫錯易被誤導，如第二題需畫幾何圖形、第四和十題為函數圖形，學生若不熟將「題目圖型化」，則難度將提升不少。

陽明高中教師蘇順聖說，考生會花較多時間完成試卷，如第九題純用數學能力推論難度較高，但若使用實驗的「控制變因」方式思考會較有利；第十題要求考生先將題幹圖型化，作出正確的圖型時，三和五兩個選項判斷一致，但四選項又很「岔題」，在在影響考生思路。

教師團體全教總數學科教師群則表示，今年考題極具巧思，多為考古題與模擬考未出現的題型，學生需牢記與活用數學定義才能答題，而第八題指數冪次方中又有指數冪次方，恐有超綱之嫌，是今年的爭議題。

台中市王姓考生形容，遇上近三年最難的「大魔王」，試題計算量大、須靈活運用公式。高雄女中學生蔡佳臻也表示，計算題有一定難度，沒有完全寫完，有點可惜。

114學測

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