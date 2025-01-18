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114學測自然／補教估較去年難一些 但5標不變

中央社／ 台北18日電

114學年度學測自然科，補教解題團隊認為題目比去年難一些，但在誤差範圍內，因此預估5標不會改變。圖表題依舊很多，考生需要冷靜下來、細心閱讀，才能拿到不錯的分數。

得勝者文教今天邀集多名補教、高中教師，分析114學年度自然科試題，負責總評的江青釗表示，物理、化學、地球科學、生物各科難易度變化都不大，大概比去年難一些，預估五標（頂、前、均、後、底）依序是13、12、9、6、5。

江青釗表示，圖表和閱讀素養是108課綱的重點，對部分學生可能造成困擾，但這是自然科的潮流，要準備學測的考生一定得面對。

解題團隊陸怡中、黃鑫、游夏等人都提到，學測雖是以高一、高二課程為主，但今年試題還是有出到一些高三選修內容。雖然透過題幹和閱讀資料引導，考生還是可以判斷出正確答案，但如果運用高三的知識，解題速度一定會快很多。這也可能是出題的用心，希望學生高三還是要用心學習。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團指出，今年有許多時事，重視生活事件的科學應用與跨科綜合分析，像是獲諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年地震類型差異、比特幣的電能轉換、啤酒的苦度、虱目魚的耐寒性等。生物、化學合科題尤其具鑑別度，但恐違背了學測考基本能力的主旨。

全國教師會解題團隊指出，今年化學科混合題型及素養題型較為新穎，但用基本觀念仍可解題；生物科結合時事、跨科知識入題，探究試題內容活潑。整體來看，試題難易度比去年難，預估分數可能下降。

114學測

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