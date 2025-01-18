114學測今起登場 新竹市789名考生應試

114學年度學科能力測驗今天登場，今年新竹市3所市立高中考生共計789名，分別在新竹高中、新竹女中、香山高中及苗栗高中4個考場應試。教育處也提醒考生，智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環不得攜帶入座。

新竹市教育處林立生，今天特地前往香山高中視察考場，為考生加油打氣，並向陪考的家長表達慰問。林立生也對試務人員及各校師長的付出表示由衷感謝，強調這3天是全體教育夥伴共同努力的結果。他勉勵考生保持平常心，充分發揮實力，並期待這場考試能成為學子們邁向大學、逐夢踏實的重要里程碑。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為了讓考生能夠安心應試，市府已請台電公司加強對各考場學校配電線路的巡視，並在考試期間暫停考場周邊的施工活動。市府團隊通力合作，積極做好事前的橫向聯繫工作，為考生創造一個穩定的考試環境，讓他們能夠全力以赴，發揮最佳實力，展現出學習的成果。

教育處再次提醒，應考前考生務必詳閱試場規則及違規處理辦法，以免因不小心違反規定影響成績。進入試場就座前，考生應取下所有穿戴式裝置，如智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等，並確保行動電話完全關機，切記關閉鬧鈴、震動、提示音等功能，並將其放置於臨時置物區，不得攜帶入座。