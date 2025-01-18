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114學測自然／颱風題出現爭議 解題師籲偏北偏西都給分

中央社／ 台北18日電
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

114學年度學科能力測驗自然科，第45題考颱風路徑與藤原效應（手寫題），不同的解題團隊都認為有爭議，建議考生答「偏北」或「偏西」都要給分。

學測自然科第44到46題組，提供颱風康芮的路徑潛勢預報圖，此時颱風正在鵝鑾鼻東南方約470公里海面上，以每小時19公里的速度向西北進行。

出現爭議的是第45題的C小題（占1分），寫到此時南海上大約同一緯度還有另一個強度相當的颱風，兩個颱風會互相影響，產生「藤原效應」。要考生判斷中央氣象署會對颱風康芮的移動路徑，往哪一個方向做修正。

根據氣象署的「颱風百問」，藤原效應是指兩個颱風靠近到1000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做「環狀反時鐘方向」旋轉，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。此交互作用現象由日本氣象學家藤原先生（藤原咲平）最早開始研究，因此稱為藤原效應。

全國教師會解題團隊、國立中山大學附屬國光高中教師謝隆欽接受中央社電訪表示，團隊對這題討論了很久，甚至還打電話問了熟悉氣象署預報的人，最後覺得不論是回答「偏北」還是「偏西」，都應該要給分。

謝隆欽解釋，考試題目往往是設定一個理想的情境，但真實生活並非如此，兩個逆時針旋轉的颱風互相影響，還要考慮到非常多的因素，例如颱風如果剛好行經陸地區域，就要考慮海面、地面摩擦力的差異等。

補教老師蕭騏也認為這一題有爭議，他分析，颱風康芮目前是往西北方向走，受到南海上（應位於康芮西方）另一個颱風影響，以小尺度的瞬間受力來說，康芮應該是會往北偏；但如果把時間尺度拉長，整體應該會往偏西的方向走。

撇除爭議，各個解題團隊都肯定學測將颱風路徑入題，謝隆欽表示，大考中心的一次研討會中，就曾提到台灣民眾每年都會遇到好幾個颱風，應該要具備基本的知識，因此颱風路徑預測等知識，一直都是地球科學的教學重點。

全國高級中等學校教育產業工會解題團隊也認為，以颱風康芮侵台的主題出題，著重於探究與實作，符合高中課程欲培養的科學素養。

114學測

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