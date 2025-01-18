114學測自然／題目靈活有啟發、選修觀念入題 補教：還認真學生公道

隨著自然考科完試，114大學學測首日也落幕。今年自然考科獲補教界好評，認為許多考題都將探究和實作的精神融合的巧妙，能夠點亮學生的思考，對學生極具啟發。而考題也有多個高二、高三的選修觀念入內，學生若只精通高一必修內容未必無法回答，只是較耗時。補教老師直言，這份考題「還給認真學生公道」。

得勝者文教於自然科完試後舉辦解題記者會，自然科補教老師江青釗說明，今年考題相較去年略難一些，不過仍在誤差範圍內，由於圖表題多，考驗學生的圖表判讀能力，而這也是新課綱上路後的趨勢。而經過多位老師討論，江青釗估今年五標將與去年相仿，維持在13、12、9、6，和5。

江青釗提醒，圖表判讀就是近年出題的趨勢，學生不能不重視，除了要有看懂圖表的能力，閱讀素養能力也不能落下。

而外界普遍認為生物是本屆自然科的「大魔王」。補教老師游夏就坦言，今年題目確實較難，但也不諱言大考中心「出得漂亮」。他認為此一試卷的亮點在於，直觀的題目非常少，且混合題出得用心，學生在作答時一定也有所啟發。他舉第9題以諾貝爾醫學獎的RNA研究入題為例，學生可以藉由解題連結學習與研究。

游夏提到，今年生物科命題較複雜，對學生作答的負擔較大，恐擠壓到其他三科的作答時間。考題也首次出現並非在高一必修課程中的「生態學」，游指，雖未出現在必修教材中，但學生仍可解，只是運用選修所學習的觀念，將會大幅減少作答時間。

而在地理科學部分，補教老師蕭騏認為這幾年地科的出題表現很穩定，而今年的難易控管也不錯，考題由易轉難，有利學生作答時建立信心。蕭騏指出，今年地科搶高分的關鍵在於「圖表分析」，若無法理解題目圖表的考點，就很難答題。

補教老師黃鑫則讚賞大考中心將化學題目的閱讀難易度控制得宜。黃鑫說，今年化學的出題方向吻合新課綱看重探究與實作的重點，而跨領域的題目也出得漂亮、章節分布也平均。不過，試卷中也有不少較偏向分科測驗的內容，像是化學能源中有關熱值的概念，未來學生準備學測，還是不能存有僥倖心態只讀高一必修，對於高中化學能夠通透融會才能輕鬆應試。

另外，在物理考科方面。補教老師陸怡中則認為難度與去年相差不遠，不過計算量有大幅提升的趨勢、相對耗時。陸怡中提到，學生若有扎實將每個章節的基本觀念搞清楚，拿分並不難。