114學測首日 高雄數學A及自然缺考233人、257人

學測第一天，高雄3考區缺考人數出爐，數學A有233人、自然257人，其中有考生放在臨時置物區手機發出震動聲響，遭扣減該節成績3級分，情節最為嚴重，其他零星違規事件則有准考證未帶、考試結束未停止作答。

高雄學測共有3考區，由高雄師範大學負責高雄一考區、中山大學負責高雄二考區、高雄大學負責三考區。今天應考科目數學A、自然科已考完，2科的缺考人數統計出爐，分別第一考區數學A有95人、自然科105人；第二考區數學A有67人、自然73人；第三考區數學A有71人、自然79人。總計數學A有233人、自然科257人缺考。

學測遇寒流來襲，高師大考區試務中心提供暖和舒適的空間如逸清樓樓下大型餐廳、校園餐廳、學生活動中心入口區及文學院角落K書區等，讓考生與家長中午及試後能夠休息或K書之用，令家長讚學校做法十分貼心。

高師大表示，一早天氣寒冷又飄細雨，8點不到考生已陸續進入考區，各分區服務隊同學身著服務背心協助考生進場，考試前，校長王政彥、副校長唐硯漁、教務長楊巧玲，向最後衝刺的考生加油打氣，讓考生揪感心。

中山大學表示，今天考場共計10起違規事件，其中1名考生於臨時置物區攜入場之手機發出震動聲響，扣減其該節成績3級分，情節最為嚴重，另1名考生隨身攜帶已關閉手機，扣減該節成績2級分。

此外6名考生未攜帶應試證件，各扣該節1級分；2名考生考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，經制止1次後停止，扣減其該節成績1級分。