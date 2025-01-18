114學年度學測登場 新北考場首日865位考生缺考

114學年度學測於今日登場，新北市境內設有10個考場，共計有1萬8,332名考生報考。今日考科為數學A及自然2科，新北市考場缺考人數共865人次，其中數學A缺考人數計393人，自然科缺考人數計472人。

教育局表示，新北市考場今日無重大違規事件發生，主要違規樣態皆為一般違規事件，例如手機鈴聲響起、考試結束鈴響畢仍繼續作答、臨時置物區手機發出聲響及未帶有效身分證件等。違規事件均已由監考人員登記違規情形，將由大學入學考試中心召開會議審議，視其情節，依試場規則規定處理。

教育局表示，學科能力測驗還有明、後兩天，19日考科為英文、國綜、國寫3科，20日則有數學B及社會2科。提醒各位考生提早出門準備應試，遵守大考中心考試相關規範，順利應試。