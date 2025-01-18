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114學測自然／貼近生活時事！比特幣、半導體AI入題 高中師：自然組較有利

中央社／ 台北18日電
114年學測18日舉行第一天試程，下午的第2節考自然，教育部在考試結束後邀請台北市高中物理科、化學科、地球科學科等教師和雙北高中生物科教師協助分析試題。圖／中央社
114年學測18日舉行第一天試程，下午的第2節考自然，教育部在考試結束後邀請台北市高中物理科、化學科、地球科學科等教師和雙北高中生物科教師協助分析試題。圖／中央社

學測今天第2節考自然，試題取材貼近生活時事，如比特幣、半導體材料、測啤酒苦度、仿效腦神經網路奠定AI基礎的諾貝爾物理獎研究等，展現學科知識如何應用於生活中。

114學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第2節考自然，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中物理科化學科地球科學科等教師群和雙北市高中生物科教師群協助分析試題。

審題教師透過書面資料分析，物理試題取材貼近時事，如比特幣、無線充電等，第47至49題考諾貝爾物理獎是探究與實作試題的亮點，要學生結合理論和實驗，探究隱含在圖表中的物理意義；試題也結合生活情境，如二氧化鈦光觸媒等，物理試題中間偏易，但比去年學測稍難。

松山高中教師蔡皓偉表示，今年量子現象的物理試題較多，配分高達31%，是往年比較少見的；試題也連結新科技或AI，例如光觸媒材料、比特幣等，另外還取材2024年諾貝爾物理獎的研究，科學家仿效腦神經網路，奠定AI的基礎。

化學試題方面，審題教師提到，取材結合材料科技應用和能源議題，例如半導體材料應用、化石燃料和液化石油氣、奈米科技等；試題著重圖表判斷和數據分析能力，實驗題融合探究情境，例如以萃取法間接測定啤酒苦度。

建國中學教師趙君傑指出，今年化學試題偏難，對自然組考生比較有利，圖表題占化學試題的50%，計算量分量適中，但略為繁雜；部分試題與生活、科技、能源等議題關連性高，例如考探討啤酒苦味檢測的方法、新型光觸媒材料的開發等。

審題教師認為，生物試題取材廣泛，並著重學科概念和生活的結合，例如引用虱目魚耐寒的特性，評量學生分析歸納實驗數據的能力，也結合海洋生態，取材矽藻、海水色階等；作答形式呈現多元，包括圖表判讀題、表格數據轉化圖形的作圖題、連結文本圖表並分析規劃，表達思考理由的簡答題。

建國中學教師劉玉山提到，生物試題難易適中，非選題比往年平易近人，繼去年諾貝爾獎入題後，今年又再度出現諾貝爾獎的研究；今年題幹增加許多有利判讀的資訊，讓題目難度下降許多。

至於地球科學試題，審題教師表示，試題除了測驗課本中的關鍵知識，也結合真實情境，如颱風預報圖等，許多試題都能從時事新聞或科普影視找到相關內容；部分題目結合探究與實作，例如第44題要考生利用有限的工具蒐集資料，判斷所在地的海拔高度。

中正高中教師李雱雯指出，今年地科推論題占比過半，圖表題仍維持一定比例，但非選題難度提升且配分增加，考生須從圖表擷取正確資訊，並結合學科知識來推論作答。

114學測 化學科 地球科學 物理科 生物科 自然科

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