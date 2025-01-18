114學測自然／多數考生指難易中等 「魔王題」諾貝爾獎題組跨2大領域

今第一天學測，高雄二考區應考人數5220人，數學A、自然科缺考人數分別為67及73人，另有零星違規事件包括6名考生未攜帶應試證件、2名考生考試結束鈴聲響畢未停止作答動作、1考生隨身攜帶已關閉手機，1考生臨時置物區攜入場手機發出震動聲響。

113學年度大學學科能力測驗1月18、19、20日登場，國立中山大學負責的高雄二考區3分區考場設於道明高中、高雄高中及高雄女中。

首場考科為數學A，有考生大喊「好難！」多數考生一致認為中間偏難。雄女陳姓考生認為單選比較簡單一點，中後段比較困難，整體題型設計上較為複雜，如混合題旋轉矩陣，讓她較無把握，另趙姓考生認為幾何與向量考題有難度。

高雄中學林姓考生指，機率題目偏多，包括排列、期望值、獨立，且3題的重點面向和題型又完全不一樣，認為考得很深又很廣，除扎實概念，還需要能活用知識才可以作答，整體題型比111歷屆考題簡單，但比112、113都困難，整體中間偏難。

雄中考生楊順宇表示，這次題目中間偏難，需要抓好時間，題目都需要計算，但沒有難到算不出答案的題型，他舉例如多選第一題考數列，如果放在選填題計算就會變很難，但放在選擇題內，已將答案列出，有將難度降低，只要驗證選項為正確就好。

自然科考生普遍認為題目難易度中等，但有一題「魔王題」遭公認「有點難」。文山高中劉育慈說，題組題描述2024諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定AI人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等跨領域知識，覺得有些棘手，且題目蠻多，有人因此沒有完成。

雄中考生鄭丞佐指出，諾貝爾混合題有部分概念是考出了選修生物的內容，算是比較難，他們憑感覺做，但中間題目則是偏簡單，認為整體題目難易度中等。

雄女考生趙奕晴表示，這次考題整體難易度和往年歷屆試題差距不大，認為應該是中等，有些很簡單彷彿在考閱讀測驗，但也有少數題目很困難，甚至有些考生來不及完成。

中山大學表示，今天有6名考生未攜帶應試證件，各扣該節1級分；2名考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，經制止1次後停止，扣減其該節成績1級分；1名考生隨身攜帶已關閉之手機，扣減其該節成績2級分；1名考生於臨時置物區攜入場手機發出震動聲響，扣減其該節成績3級分。

中山大學提醒，明天即將登場的科目為英文、國綜與國寫，中山大學提醒考生，務必攜帶合格證件，考試不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益。