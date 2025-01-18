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114學測首日落幕！2考生應試用手機、與家人通話 恐遭加重扣分
114學測今天登場，自然科已於稍早落幕。大考中心說明今日違規統計樣態和突發傷病情況，有2名學生攜帶手機進入試場，且有明確使用手機情形，依照考試規定，兩案將視為「妨礙考試公平或舞弊」等不同情節加重扣分或該節不予計分，但實際扣分狀況，將送考試委員會討論。
大考中心主任張新仁說明，其中一名學生由監試人員陪同上廁所，但上完廁所後便拿出手機和家人通話；另一案則為明確於考試期間使用手機。
張新仁說，依照考試規則，手機未完全關機被查獲將扣減該科考科三級分，又根據考試規定第八條第三項第三款，若學生有明確使用手機的情勢，則視其妨礙考試公平或舞弊不同情節加重扣分，或該節不予計分，但實際扣分狀況，仍將送考試委員會討論後決定。
另外，大考中心也統計，本日未帶應試有效證件正本且未於時間內送達有50件，應試時喝水或嚼口香糖14件、行動電話未完全關機12件、11件在考試結束鈴聲響畢後仍持續作答，另有6件為攜帶已關機的手機入座。
張新仁也表示，突發傷病統計至自然科又回報8件，數學Ａ從6件增為9件，突發傷病樣態包括發燒咳嗽、憂鬱症、高度焦慮、上吐下瀉、癲癇等，為了避免影響其他考生，均將學生安排於備用試場應考。
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