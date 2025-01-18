114學測自然／考驗圖表解讀！地科較往年難不少 師讚物理1題組很驚艷

114學測今登場，自然科已於稍早落幕。大考中心邀請北市教師團解題，教師評析，今年地球科學較過往難上不少，考驗學生從圖表中擷取資訊的能力，又部分試題涉及高二的選修加深加廣課程，修過的學生會較好作答；物理科也較去年難，部分試題較有利於高三修讀選修物理者，但整體而言難易仍適中。

中正高中教師李雱雯直言，「今年地球科學難很多。」過去地科圖表多傾向示意，但今年考生必須認真看圖、擷取重要資訊，再搭配推論才能找出答案。又非選題難度亦增，轉變為開放式問答，以44-46康芮颱風試題為例，學生可能理解颱風路徑將往中國大陸的方向修正，但知道概念到要實際下筆寫出，恐還是有一定出入。

再者，李雱雯談到，部分試題結合地科加深加廣課程，如14題在判斷東傾與西傾時，若學習過高二加深加廣課程的地質與環境中的位態會較易判斷；44題雖是常見的乾濕球，學生若學習過乾濕球溫度計原理也會較好作答。

松山高中教師蔡皓偉則評析，過去物理科較少考量子現象，但今年佔比則高達三分之一。而本次物理科47-49題讓人驚艷，該題以諾貝爾獎中腦神經網絡與人工智慧為基礎，47題為能量單位的因次，學生要相當了解電子伏特的概念才容易解題，高三有修讀選修物理的學生會較好作答，49題則需要結合探究與實作中的數據分析與趨勢線，還要寫出二元一次方程式，不易理解但鑑別度佳。

蔡皓偉指出，今年物理科整體計算量比去年略多、難度亦較去年高，但整體仍是難易度中等，基本仍考驗學生的科學素養能力。

建國中學教師趙君傑則分析今年化學科，他指出，對社會組學生恐偏難，自然組學生則難易度中等，若學生具備選修化學知識會較為佔優勢。圖表題約佔五成，測驗學生分析、推理能力，試題則嘗試和生活、科技、能源等結合，如28、29題探討啤酒苦味測量方法；50-54題組則是化學、物理跨科題，討論新型光觸媒材料開發，難度不高，但偏重理解與應用。

建國中學教師劉玉山則認為今年生物科難易適中，但今年僅1、6題為記憶性題目，試題主要仍在考核學生閱讀、擷取資訊、圖表判讀能力，如2、37、38、39等。但部分題目仍超出必修生物範圍，如第5題Ｅ選項反轉錄作用，以及39題Ｅ選項基因多效性，兩個選項可能連選修生物課程都不一定會提及，可能造成考生作答困擾。

闈場內教師則表示，今年生物科融入探究與實作試題，也將課堂實驗入題，學生做過實驗就會有熟悉感。物理今年則側重知識、理解兩層次，較少分析或應用表達，主要為測驗考生基本能力，僅少部分試題層次較高；化學科則是難易適中，但如35-36、55-57題組則需要較高層次的思考，考生須藉由化學計量相關概念才能作答。

闈內教師也特別提出，56題（b）子題非選題，該題沒有限制作答方式，考生可藉由做圖或直接列式求答案，開放式作答考驗學生的臨場反應能力。