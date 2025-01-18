114學測自然科╱生物細節多出現「實驗題」 部分考生指題目難易兩極

今年學測自然科考試偏易，光觸媒變化、染色體基因變化、聖嬰現象入題，不少解答都能從題目找到線索直接作答，或從圖表、表格或數值一步步解析答案，生物、地科題目普遍掌握，整體難易度不高；不過也有考生認為題目難易兩極化。

左營高中林哲諭說，今年自然科化學占比較少，最後一題有關天然氣算出丙烷，這題算有難度，還有一題填空題，提到聖嬰現象和海藻濃度關係，要運用表格圖表解答，考題摻入了地科、生物，題目很靈活。這次自然科考題單選、複選、表格題型滿平均，跟模擬考差不多。

新莊高中陳宥希說，生物考題細節多、較難，也有出現實驗操作題型，但她對這題目不熟悉，其中有一題用乙酸乙酯萃取葉綠素，觸及實驗範圍比較大，只能用刪去法求出答案。

中山高中王曉鑫說，他做過乙酸乙酯萃取葉綠素這題實驗，也跟同學老師討論過，而且通過題目線索也很多，可以很快找到解答，化學題計算偏簡單，地科多能從題目找得到答案線索，有一題探討鹹水魚、淡水魚RNA影響鈣，進而使抗凍能力有不同，從圖表數值一步步分析推論答案即可。

中山高中陳宥安也說，題目找到資訊再回看選項，便可直接作答，閱讀理解部分比較好掌握，生物、地科題目也偏簡單。