114學測自然／時事考康芮颱風、百年大震 師評高分不易：生物考題極具鑑別度

114大學學測首日落幕，下午進行自然科考試。包括諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年來五大地震類型差異、比特幣的電能轉換，及康芮颱風路徑等時事入題，教團評難度為中間偏易，考題整體具鑑別度。

全國高級中等學校教育產業工會自然科解題教師群表示，今年考題重視生活事件的科學應用、與跨科綜合分析，有利於平常有在注意時事與得獎研究的學生。物理、化學，和地球科學考題並不刁鑽，學生若有把握基本功即可搶高分，但在生物考題，就分別出現與化學、地科與物理各科，超越知識本位的跨章節題目，非常具有鑑別度，要得高分並非易事。

全中教自然科教師群指出，物理方面，物理諾貝爾獎入題，AI則再一次成為焦點。整體計算量不高，且都有附上換算公式，題型沒有過於深入或刁鑽內容掌握基本能力即可獲得高分。

全中教自然科教師群提到，在化學部分，有除汙效果的二氧化鈦光觸媒時事入題，且基本題型多，整體難度中偏易，熟讀課本及認真學習的學生易得高分。此次化學考題兼顧基礎知識與應用素養，能有效評量學生的科學理解能力。

全中教自然科教師群表示，此次生物科考題較具鑑別度。其中47至49題是生物物理合科題，以仿生概念融入神經電學的膜電位變化。但就膜電位的概念是屬於選修生物的範圍，學生必須有選生的基礎才有能力回答，「真的有點難。」此題組更適合放在分科測驗，雖肯定大考中心的創新題幹，但此題有違背學測精神的疑慮。

在地球科學部分，全中教自然科教師群認為題目並不難，重生活化。第一部分題目難度中等偏易，貼近生活，熟讀高一地球科學的學生可以有很好的發揮；第二部分結合生物，圍繞聖嬰現象與葉綠素濃度分析，以及去年康芮颱風侵台的主題出題。此部分著重於探究與實作，題目符合探究實作欲培養的科學素養。

全中教自然科解題教師群由資深自然教師組成，包含物理科的南崁高中蔡明勳、松山高中周治平、建國中學林元祥；化學科師大附中張荊壢、建國中學柯淑惠、樹林高中陳佩琪；生物科景美女中游雲霞、大直高中賴黃絹、松山高中戚居姮；地球科學的中山女高張淵淑、成功高中張硯香、明倫高中王淑榕。