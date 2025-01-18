快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

聽新聞
0:00 / 0:00

114學測自然／時事考康芮颱風、百年大震 師評高分不易：生物考題極具鑑別度

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114大學學測自然科完試、首日落幕。記者曾吉松／攝影
114大學學測自然科完試、首日落幕。記者曾吉松／攝影

114大學學測首日落幕，下午進行自然科考試。包括諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年來五大地震類型差異、比特幣的電能轉換，及康芮颱風路徑等時事入題，教團評難度為中間偏易，考題整體具鑑別度。

全國高級中等學校教育產業工會自然科解題教師群表示，今年考題重視生活事件的科學應用、與跨科綜合分析，有利於平常有在注意時事與得獎研究的學生。物理、化學，和地球科學考題並不刁鑽，學生若有把握基本功即可搶高分，但在生物考題，就分別出現與化學、地科與物理各科，超越知識本位的跨章節題目，非常具有鑑別度，要得高分並非易事。

全中教自然科教師群指出，物理方面，物理諾貝爾獎入題，AI則再一次成為焦點。整體計算量不高，且都有附上換算公式，題型沒有過於深入或刁鑽內容掌握基本能力即可獲得高分。

全中教自然科教師群提到，在化學部分，有除汙效果的二氧化鈦光觸媒時事入題，且基本題型多，整體難度中偏易，熟讀課本及認真學習的學生易得高分。此次化學考題兼顧基礎知識與應用素養，能有效評量學生的科學理解能力。

全中教自然科教師群表示，此次生物科考題較具鑑別度。其中47至49題是生物物理合科題，以仿生概念融入神經電學的膜電位變化。但就膜電位的概念是屬於選修生物的範圍，學生必須有選生的基礎才有能力回答，「真的有點難。」此題組更適合放在分科測驗，雖肯定大考中心的創新題幹，但此題有違背學測精神的疑慮。

在地球科學部分，全中教自然科教師群認為題目並不難，重生活化。第一部分題目難度中等偏易，貼近生活，熟讀高一地球科學的學生可以有很好的發揮；第二部分結合生物，圍繞聖嬰現象與葉綠素濃度分析，以及去年康芮颱風侵台的主題出題。此部分著重於探究與實作，題目符合探究實作欲培養的科學素養。

全中教自然科解題教師群由資深自然教師組成，包含物理科的南崁高中蔡明勳、松山高中周治平、建國中學林元祥；化學科師大附中張荊壢、建國中學柯淑惠、樹林高中陳佩琪；生物科景美女中游雲霞、大直高中賴黃絹、松山高中戚居姮；地球科學的中山女高張淵淑、成功高中張硯香、明倫高中王淑榕。

114學測 化學科 地球科學 物理科 生物科 自然科

延伸閱讀

114學測自然／地震、颱風入題！地科占比重 考生：難題集中選擇題

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生喊：很燒腦

114學測數學A／幾何題多易卡關 補教評五標維持：混合非選新綱後最簡單

相關新聞

114學測自然／時事考康芮颱風、百年大震 師評高分不易：生物考題極具鑑別度

114大學學測首日落幕，下午進行自然科考試。包括諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年來五大地震類型差異、比特幣的電能轉換，及康...

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生喊：很燒腦

114年學科能力測驗（學測）首日，下午考自然，學生普遍反映，今年考題圍繞素養題，要從很長的文章中找到「關鍵字」，且時事題...

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人...

114年大學學測 數學A試題與解答

114年大學學測數學A試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測自然／地震、颱風入題！地科占比重 考生：難題集中選擇題

今天是學測第一天，下午考自然科，有學生認為自然難度比模擬考簡單，這次地科沒有出星空的題型，考出多種氣候相關題型，也有將諾...

114學測數學A／幾何題多易卡關 補教評五標維持：混合非選新綱後最簡單

114大學學測今登場，數學A早上完試。得勝者文教隨即舉辦解題評析，數學補教老師解創智說，今年數學A考科難易與去年差異不大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。