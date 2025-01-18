114學測自然／地震、颱風入題！地科占比重 考生：難題集中選擇題

今天是學測第一天，下午考自然科，有學生認為自然難度比模擬考簡單，這次地科沒有出星空的題型，考出多種氣候相關題型，也有將諾貝爾獎納入題目，注重觀念理解。但也有學生說，自己放棄2題手寫才勉強寫完。

新北市今年共計有1萬8332名考生報考，有華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中及新店高中共10個考場。

新北張姓學生表示，這次自然的難度不難，比模擬考簡單，有幾題圖表其實挺講究觀察，記得有一題考電壓，看起來很複雜，但如果有認真看圖表，很快就看出答案，也記得有題目是複雜計算，要考生算出最小波長，地科這次沒有考星空的題目。

張姓學生說，這份自然題目趨勢是混合題組，比較基本，難題大多集中在前面的選擇部分。與許多考前猜題的預測相符，今年也維持了諾貝爾獎入題的趨勢。同時，題目著重於觀念的理解，計算並不複雜，與近幾年的題目相比有簡單一些。

陳姓學生表示，這次地科佔比蠻大，包含地震、颱風、洋流和聖嬰、反聖嬰現象都有考到，但沒有考星星和潮汐；物理有考單位、位能、電壓電流，有一題手寫題要計算電阻；生物的部分主要考遺傳和親緣關係樹；化學有考分子內各原子間的質量比和二氧化鈦光觸媒。但他自己覺得難度跟往年比偏高，有放棄兩題手寫題才勉強寫完。