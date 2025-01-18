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114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

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114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生喊：很燒腦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
學測今首日，第二堂考自然，考到2時40分時鐘聲一響，學生陸續下樓。記者趙容萱／攝影
學測今首日，第二堂考自然，考到2時40分時鐘聲一響，學生陸續下樓。記者趙容萱／攝影

114年學科能力測驗（學測）首日，下午考自然，學生普遍反映，今年考題圍繞素養題，要從很長的文章中找到「關鍵字」，且時事題諾貝爾獎入題，要花腦筋理解「很燒腦！」時間不夠用，壓線寫完、來不及檢查。

學測今天至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場，預計考生數1萬6078人。

學測今天上午第一堂考數A，中午12時50分第二堂考自然，考到2時40分；多數為自然組考生報考。

王姓考生說，今年考題計算不多，考觀念題，題目有延伸，中間偏難，雖計算不多，今年作圖題僅一題不多，也較簡單，但考題靈活，其中混合題卡題組「卡」的時間比較久，作題時間很趕，他壓線寫完。

邱姓考生說，今年考題圍繞素養題，也就是文章很長、有很多資訊，要從中找到「關鍵字」，這要靠平時多閱讀課外知識、增加素養，考觀念題要靈活運用，且考題貼近生活化，例如烏山頭水庫搬上玉山，考重力位能，運用生活考能量轉換，平時要多做題目靈活運用，時間不夠，他來不及檢查。

邱姓考生指出，今年時事入題，例如諾貝爾獎入題，考電位、小分子核糖核酸（微RNA）、人工智慧等，需要大量閱讀。

呂姓考生說，可能是因為生活中需要估算能力，今年考題估算的比較多；另今年題型較新，地球科學考聖嬰現象與葉綠素濃度連連看，題目不難。

學測今首日，第二堂考自然，考到2時40分時鐘聲一響，學生陸續下樓。記者趙容萱／攝影
學測今首日，第二堂考自然，考到2時40分時鐘聲一響，學生陸續下樓。記者趙容萱／攝影

114學測 考題 自然科 諾貝爾獎 閱讀素養題

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