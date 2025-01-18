114學測數學A／解題全攻略曝！卡關題、長文題都沒了 補教估五標往上

數學A試題解題全攻略曝光，力行補習班老師鄭仁峰指出，今年題型以一題一觀念為主，易懂容易作答，今年也沒有所謂的卡關題，長文題也沒了，整體難易度比去年簡單，五標應會往上調整。

鄭仁峰表示，這次數學考題分布依序是條件機率（獨立事件）入題，以及直線（斜率）、排列、對數圖形與格子點、三角函數圖形與不等式、向量與體積、數列（地回關係式）、指數與圓的結合。

再來是二次方程式之實跟、三角函數圖形、向量線性組合、迴歸線、三次曲線與餘式、空間平面與距離公式、期望值、直線與圓、三角比，還有最後第18題到20題線性變換。

至於整體難易度，鄭仁峰說，題目分布大致跟前兩年類似，命題往高二選修數A傾斜，高一必修的期望值，多項式與回歸線考法類似，特別是單選第三題幾乎與95年學測題一模一樣。

他舉95年學測題目「某地共有9個電視頻道，將其分配給3個新聞台、4個綜藝台及2個體育台共三種類型，若同類型電視台的頻道要相鄰，而且前兩個頻道保留給體育台，則頻道的分配方式共有幾種？」

對比今年數學A題目，「某校舉辦音樂會，包含鋼琴表演5個、小提琴表演4個、歌唱表演3個等三類表演共12個不同曲目，該校想將同類表演排在一起，且歌唱必須排在鋼琴之後或是小提琴之後。試問這場音樂會可能的曲目排列方式共有幾種？」兩題型幾乎如出一轍。

另外，前兩年的第16、17卡關題，亦即所謂的超難題屬於大跨度的題目，今年沒有了，也沒有長文題，整體難易比去年簡單，五標應會往上調整。單選題題目輕量化、一題一觀念，易懂容易作答。

他說，多選題屬於多觀念結合、靈活度高，理解與讀懂題目是相當重要的環節，選填題直接對決，非選題只要看懂一開始題目的條件就不難。