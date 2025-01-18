114學測／雲林考生首日遇車禍急如火 兩警分局攜手、神速護送至考場

114學年度大學學測今天登場，將考3天，今天首日雲林考生就出狀況，一名家住水林鄉李姓考生自己騎機車赴考途中發生事故，被送醫多處挫傷仍擔心無法應考，經報案，虎尾和北港兩分局攜手神救援，北港所長洪士哲警車一路鳴笛全速趕路下，17分鐘安全護送到虎尾考場，順利應考。

雲林縣住水林鄉一名李姓考生，今早7點多自行騎機車，準備到虎尾高中考場應考，他在水林鄉蔦松一處路口，和一名騎單車的阿伯擦撞，機車失控他摔得手腳多處挫傷，被救護車送到北港媽祖醫院準備就醫。

他神色緊張告訴救援人員說，他必須趕去虎尾應考。情急之下，只好先向虎尾高中考務委員會報告，校方也向虎尾鎮長林嘉弘求助，即在最短時間向虎尾分局報案，虎尾分局再轉請北港分局協助，兩分局接力通報，分秒必爭。

北港分局好收所長洪士哲獲報，因情況緊急，他馬上開警車趕赴媽祖醫院，當時李生才被送到準備療傷，但因考試時間緊迫，經醫師初步檢視，李生傷勢不重，只有幾處擦傷，為趕時間，來不及敷藥，即又坐上警車馬上趕赴考場。

北港到虎尾高中考場約有30公里路程，一般車輛再趕也需40分鐘以上才可趕到，但事發突然，情況緊急，洪士哲所長啟動警笛，一路全速推進，9點5分從北港出發不到9點30分就趕到考場，核算約只17分鐘抵達，讓考生在規定時間內順利進場考試。

洪士哲說，大學學測攸關考生前途，耽誤不得，所以他一路沒多與考生交談，只專注路況，火速趕到考場，還好考得上，他交待考生，中場休息時間趕快到保健室敷藥。李姓考生萬分感動也再三謝謝警察叔叔相助。

警方也呼籲，明、後日還有2天的學測考試，請考生赴考前，務必帶齊應考物品並盡早出門，以免行車路途受阻，另注意交通安全，順利完成考試。