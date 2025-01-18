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114學測數學A／幾何題多易卡關 補教評五標維持：混合非選新綱後最簡單

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114學測今登場數學A完試，數學補教老師解創智說，混合非選題為新課綱上路後最容易的一屆，預估五標將與去年相仿。記者張博瑞／攝影
114學測今登場數學A完試，數學補教老師解創智說，混合非選題為新課綱上路後最容易的一屆，預估五標將與去年相仿。記者張博瑞／攝影

114大學學測今登場，數學A早上完試。得勝者文教隨即舉辦解題評析，數學補教老師解創智說，今年數學A考科難易與去年差異不大，只是幾何題占6成，學生答題易卡關，可能會覺得較難。混合非選題為新課綱上路後最容易的一屆，預估五標將與去年相仿。

解創智評析，今年的考題沒有讓學生看完題目就會愣住、無從下筆的「魔王題」，預估五標將與去年相仿，維持在12、10、7、5、3。以整份試卷分析，第一冊內容占20分、第二和第三冊則各有25分，第四冊則略多，有30分，其中幾何類題目就占了6成，代數與機率統計各占20分。

解創智說，今年考題整體計算量較大，學生需要花較多時間解題，但應都可以壓線完成。今年的考題很「數學化」，題幹沒有過多的包裝，也就是長篇敘述的情境題愈來愈少，讓考題可以回歸數學本身。這對鑑別學生的數學能力是好事，「畢竟不是在考閱讀測驗」。對於數A考題設計的走向持肯定態度。

解創智說，學生在應答時應會覺得比模擬考容易不少，較為辛苦的部分可能是單選第6題。該題的關鍵在於3個互相垂直之向量，學生若未在第一時間察覺，將不易下手，而往六面體積公式思考的同學則容易卡關。

解創智總結，此份試卷在代數計算的占比確實有下降，學生若以傳統大量「刷題」的方式應試，遇到靈活的題目恐難以解答，除了要洞悉課本內的概念，更要融會貫通，過量的練習可能會造成對於題目麻木，反而無法順利答題。

114學測 數A 數學科

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