114學測數學A／基本題也藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

114大學學測今天登場，首日第一科考數學A，大考中心安排台北市教師群解題。教師評析，今年數A側重將題目敘述轉換成圖形，且對圖形的精確性要求比以往更高，看似簡易的基礎題也藏有陷阱。整體而言試題較去年難、屬中間偏難，頂標、前標可能較去年略低，後標則預估維持。

中正高中教師林榮福說，今年明顯地數A難度比去年高，難題則多集中於每一大題最後一題，若考生每一大題均從前面下筆，則較能穩定心情。但學生認為的基本題也還藏有陷阱，如第3題乍看下和課本習題雷同，但題幹又稱歌唱必須在鋼琴之後「或」小提琴之後，顛覆了往常習題排在兩者之後的慣例，需學生留心。

林榮福也指出，部分試題經多個概念包裝，如13題，是以除法原理包裝三次函數進而考對稱性，敘述較特別、課本亦少見，但若學生很熟悉除法原理並以此下筆，應能快速看出答案；再者，本次題型強調圖形繪製，且若圖形畫錯就容易被誤導，如第2題需畫幾何圖形、第4和10題為函數圖形，學生如果不熟將「題目圖形化」，則難度將提升不少。

陽明高中教師蘇順聖說，以第17題為例，選項順序比較像干擾而非引導；第9題如果考生純用數學能力推論難度較高，但若使用做實驗時「控制變因」的方式來思考會較有利；第10題要求考生先將題幹圖形化，作出正確的圖形時3和5兩個選項判斷一致，但4選項又很「岔題」，在在都影響考生思路，評估要完成該份試卷會花較多時間。

另外，林榮福也說，若對高中選擇修讀數學B的跨考生而言，約有25%的觀念需要自行加強，又今年數A難易度比去年高，跨考生的答題率評估可能不會太好。

闈場內教師則認為，數A試卷由易而難，有基本題型，也有如8、11、18-20題等精心布局、引導答題，以18-20題組為例，以線性變換的選轉矩陣串起矩陣運運算、向量夾角、平行線、三角比等概念，布局精彩。

闈內教師也表示，試題鼓勵探究式思維，以第6題為例，是從國中的三角形面積到高中的三角性質，推得海龍公式求三角形面積，再搭配幾何性質，引導教師教學時帶領學生探究，思考由三角形的高或中線求面積，或由向量求面基，再推廣至空間從平行六面體，連結到當三個向量兩兩垂直時便會形成一長方體。

闈內試考生則評析，今年試題難度分布平均、難易題兼具，若勤讀課本就能掌握不少基本分，但也有如第5題等可鑑別高分群的試題，考生必須先熟悉三角函數性質，再一半角公式或倍角公式求解。整體而言，鑑別度佳。