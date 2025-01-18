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114學測數學A／基本題少、考題由易漸難 全中教指「這題」是滿分關鍵

中央社／ 台北18日電
114學年大學學測今天登場，學校派出加油團列在校門口為考生打氣，希望考出好成績。記者曾吉松／攝影
114學年大學學測今天登場，學校派出加油團列在校門口為考生打氣，希望考出好成績。記者曾吉松／攝影

114學年度學科能力測驗數學A科，全國高級中等學校教育產業工會解題團隊說，基本題不多，預估頂標較去年稍降；全國教師會解題團隊說，不擅繪圖學生可能哀鴻遍野，整體較難。

學測今天到20日舉行，首日第1節考數學A，全教會解題團隊表示，今年數學A著重觀念定義與活用，繪圖題目多，每題都極具巧思，多為考古題與模擬考未出現題型；此外，部分題目擔心有超綱嫌疑。

全中教解題團隊說，基本題不夠多，選填題反而較去年稍簡單，且觀察近年試題排列，已有「由易漸難」慣例是好現象。第6題艱澀，連高分群學生都不易作答，應會成為滿分關鍵，而第12題二維數據分析，須單位換算，也是難題。

114學測數學A試題第6題。圖／大考中心提供
114學測數學A試題第6題。圖／大考中心提供

114學測 數A 數學科 考題

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