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114學測首日登場 大考中心統計：考生突發傷病共143件
114大學學測今天登場，首日考數學A、自然科，上午稍早數A已完試，並由大考中心安排台北市教師群解題、說明該節考科應考數據和概況。大考中心指出，今年總計受理突發傷病143件，數A期間統計另增6件突發傷病事件，樣態包括上吐下瀉、癲癇、人群恐慌、情緒障礙、水痘、車禍、闌尾炎手術、肺炎、思覺失調等。
大考中心主任張新仁表示，依照大考中心簡章規定，突發傷病有兩種樣態，一為本月1日至15日，開放考生向大考中心提出申請；16日開始至考試期間，則由考區受理考生申請。
張新仁說，今天統計6件突發傷病均是由考生向考分區申請，並都先由考分區安排到單人的備用試場應考。學生也因狀況申請個別協助，如剛結束手術的學生申請搭電梯上下樓等。
又大考中心也統計，今年總計受理的突發傷病共143件，去年則受理131件，主要樣態包括肢障、情緒障礙、視障、聽障、病弱等。
此外，未帶應試有效證件、手機未完全關機等均是過去學測最常見的違規樣態。張新仁則說，目前尚未接獲考分區回報常見的違規樣態，「但不代表沒有。」大考中心持續接受各考分區回報中。
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