114學測數學A／難度提升、繪圖多…全教總估分數較去年下降 1題有爭議

114年大學學測今天登場，早上考科為數學A。全國教師工會總聯合會數學科解題教師群表示，今年整體難度較去年高，且試題著重觀念的定義與活用、繪圖題目多，學生恐哀鴻遍野，預估分數可能較去年下降。其中，有一題則被老師們認為有超綱之嫌。

全教總數學科教師群說，今年考題極具巧思，幾乎無基本題，多為考古題與模擬考未出現過之題型，學生需牢記與活用數學定義，才能答題。如第9題，題目文字利用國中數學包裝，看起來很簡單，但需富有極強邏輯性才能解題；題組第18-20題的旋轉矩陣問題，這種線性變換為學測少出現的題目。而第12題提到金屬比例與合金的波長，則是為結合物理的跨科題目。

全教總數學科教師群表示，混合題型配分約為15分，除了單選題外，亦包括非選擇題，例如第19題為求向量夾角，運用旋轉矩陣定義與求向量夾角公式。整體混合題型設計恰當。

而全教總數學科教師群認為第8題指數冪次方中又有指數冪次方，恐有超綱之嫌，是今年的爭議題。

全教總數學科教師群認為數A第8題有超綱之嫌。圖／取自大考中心網站

全教總數學科解題教師群由資深數學老師組成，包括松山高中簡廷豐、中山女高林奕廷、員林家商邱冠鈞、員林家商謝一帆、蘭陽女中陳敏晧。