快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

114學測數學A／難度提升、繪圖多…全教總估分數較去年下降 1題有爭議

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114年大學學測今天登場，早上考科為數學A。記者曾吉松／攝影
114年大學學測今天登場，早上考科為數學A。記者曾吉松／攝影

114年大學學測今天登場，早上考科為數學A。全國教師工會總聯合會數學科解題教師群表示，今年整體難度較去年高，且試題著重觀念的定義與活用、繪圖題目多，學生恐哀鴻遍野，預估分數可能較去年下降。其中，有一題則被老師們認為有超綱之嫌。

全教總數學科教師群說，今年考題極具巧思，幾乎無基本題，多為考古題與模擬考未出現過之題型，學生需牢記與活用數學定義，才能答題。如第9題，題目文字利用國中數學包裝，看起來很簡單，但需富有極強邏輯性才能解題；題組第18-20題的旋轉矩陣問題，這種線性變換為學測少出現的題目。而第12題提到金屬比例與合金的波長，則是為結合物理的跨科題目。

全教總數學科教師群表示，混合題型配分約為15分，除了單選題外，亦包括非選擇題，例如第19題為求向量夾角，運用旋轉矩陣定義與求向量夾角公式。整體混合題型設計恰當。

而全教總數學科教師群認為第8題指數冪次方中又有指數冪次方，恐有超綱之嫌，是今年的爭議題。

全教總數學科教師群認為數A第8題有超綱之嫌。圖／取自大考中心網站
全教總數學科教師群認為數A第8題有超綱之嫌。圖／取自大考中心網站

全教總數學科解題教師群由資深數學老師組成，包括松山高中簡廷豐、中山女高林奕廷、員林家商邱冠鈞、員林家商謝一帆、蘭陽女中陳敏晧。

全教總數學科教師群認為今年數A難度提升，分數可能較去年下降。圖／全教總提供
全教總數學科教師群認為今年數A難度提升，分數可能較去年下降。圖／全教總提供

114學測 全教總 數A 數學科 考題

延伸閱讀

114學測數學A／計算量大！1題型多年未考「爆冷門」 多選出現素養題

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學測數學A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

114學測數學A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

相關新聞

114年大學學測 數學A試題與解答

114年大學學測數學A試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測數學A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

今天起連續3天是學測考試，今天上午第一科是數學A，有學生認為，「這次考了很多歷屆沒考過的觀念」，包含獨立事件跟格子點，這...

114學測數學A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

114年學科能力測驗（學測）今天登場，第一堂考數A，學生普遍反映，這是111年後，遇到的「大魔王」，今年除了單選第一題外...

114學測數學A／難度提升、繪圖多…全教總估分數較去年下降 1題有爭議

114年大學學測今天登場，早上考科為數學A。全國教師工會總聯合會數學科解題教師群表示，今年整體難度較去年高，且試題著重觀...

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人...

114學測數學A／基本題也藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

114大學學測今天登場，首日第一科考數學A，大考中心安排台北市教師群解題。教師評析，今年數A側重將題目敘述轉換成圖形，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。