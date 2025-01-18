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114學測數A／計算量大！1題型多年未考「爆冷門」 多選出現素養題

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
學測今登場。記者郭韋綺／攝影
學測今登場。記者郭韋綺／攝影

學測今登場，第一節數學A已考完，多數考生反映考題難度中間，不過計算題型很多，考驗考生平常熟練和計算速度，也有考生提到，今年出了格子點，已經好幾年沒考過了，「滿冷門的」。

高雄女中蔡佳臻表示，今年計算題滿多的，雖然題型沒111、112年那麼難，但還是有一定難度，以她個人而言，難度算是中間，她提到，多選題最後一題比較偏素養題，計算金屬比例與光線波長的轉換，讓她花了一些思考時間，該選擇哪種解題策略。

她說，這次題目計算量有點多，沒有完全寫完，有點可惜，因計算負荷量大、滿耗時間的，能不能考得好，就看大家熟練度和計算速度了。她總結說，數學大部分題目之前都有出過類似題型，沒看到特別新穎的題目。

就讀高雄醫學大學牙醫系一年級張庭睿，今年只報考數學A，他說，去年沒考好，決定今年再挑戰一次，但透露只準備3天時間就上場考試，他認為今年考題比去年簡單一點，寫起來很順，非選題計算比較少，今年填充、單選題難度都有稍微下降。他說，今年有考格子點，好幾年沒出現過了，應該有些人會忘記就放著不寫，很冷門，歷屆也沒出現過幾次。

114學測 數A 數學科 考題

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