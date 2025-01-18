114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

今天起連續3天是學測考試，今天上午第一科是數學A，有學生認為，「這次考了很多歷屆沒考過的觀念」，包含獨立事件跟格子點，這次難度比去年偏難，也有學生說，這次對自己難度比較高，時間控管不太夠。

張姓學生表示，這次範圍主要是向量、機率、多項式和圓，其中向量佔比最大，單選 、多選都有考到，手寫體是考旋轉矩陣。跟往年相比，選擇題難度偏難，這次多了格子點，是以往練習較少的題目；選填題難度差不多，後三題難度最高；手寫簡單一點，只是自己前面拖太多時間，最後一題沒有寫完。對自己來說，難度有點高，時間管控也不太夠。

陳姓學生說，「考了很多歷屆沒考過的觀念」，包含獨立事件跟格子點，覺得有點細節，尤其是格子點，計算量大，也覺得最後一題非選題超難，比去年跟前年考題還要難。

另外，劉姓學生認為，以他個人來說，今年的出題模式為難題較去年難，獨立事件與機率的單元出的題目較多，同時也有每年都會出現的餘式定理，這次考試中，混合題的旋轉矩陣是考試前許多人認為會出現的概念，但這次的混合題難度比先前容易許多。