114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

114年學科能力測驗（學測）今天登場，第一堂考數A，學生普遍反映，這是111年後，遇到的「大魔王」，今年除了單選第一題外，第二題起都是深度題，多選、選填，一直到非選題都很硬，感覺「時間不夠用」。

學測今天至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場，預計考生數1萬6078人。

學測今天第一堂考數A，下午第二堂考自然，多數為自然組考生報考。王姓考生說，這是111年後，遇到的「大魔王」，也就是近3年最難，往年單選題會有三至四題基本題，但今年除了第一題外，第二題起都是深度題，要花30分至40分鐘寫完，較往年多花一倍時間要計算，多選題更是每一選項都要計算，也很花時間，選填題也很硬。

王姓考生指出，今年不但考題不但難度大增，且計算多，又要靈活運用超多的公式，解題費時，尤其非選題最後一題，有深度，需要有思考時間，有一定難度。

江姓考生說，今年非選題難度增加，尤其最後一題矩陣向量運用，計算繁瑣、計算過程多，因為前面選題花太多時間，很怕沒有寫到，壓力超大。

曹姓考生認為，今年題目太花時間，尤其考到最後的非選題又難又有深度，整體考下來感覺是時間分配不夠。