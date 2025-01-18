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盛傳「吃台鐵便當直達台大」 學測14校搶購近萬個 台鐵擬研發考試便當

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照片

台鐵便當過去備受民眾喜愛，適逢學測今天登場，台鐵統計，今年考試期間有14所學校向台鐵訂購9800個便當，更有傳出「吃台鐵便當鐵定上台大」的都市傳說。台鐵公司表示，因應考生及家長需求，未來也將研發祝福考試順利的特色便當。

今天至20日為學測，不少人會祈求文昌帝君保佑金榜題名，近來也傳出「吃台鐵便當直達台大」的都市傳說，其中有「台大鐵定會考上」、「吃台鐵便當直達台大」的寓意，讓不少家長及學校於考試當日紛紛替學生訂購台鐵便當。

台鐵公司表示，1月18日到20日學測期間，有14所學校訂購共9800個台鐵便當，往年學測期間均有受理訂購約9000個台鐵便當，差異不大。

台鐵公司表示，考量台鐵便當在學測期間，有考試順利的意涵而受歡迎，將研發祝福考試順利意涵的特色便當銷售，感謝學校訂購台鐵便當，也祝福所有考生考試順利金榜題名。

114學測

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