高中模擬考分數超差…她1心法學測衝上頂大：不到最後別輕言「我不行」

114年學測於今（18）日起連3天登場，在考試最後階段，許多考生可能會感到緊張，深怕自己仍準備不足。不過，一名就讀政治大學的女網友在Dcard發文，透露自己高三學測最後衝刺階段的心境轉變，從暑假備考的身心俱疲、模擬考始終低飛的成績，到考試當天能將實力穩定發揮，讓她想以自身經驗給考生們信心，鼓勵大家「還沒到最後一刻，不要輕易覺得自己不行了、自己就是爛」。

作為112年學測的應屆考生，原PO指出從前在考模擬考時，因為沒有按照進度複習，總級分多次落在38、40、32級分，成績都很難看。她坦言，自己數學科超爛，加上討厭歷史，社會科成績也拉不上來，拿分全靠地理跟公民；英文科則是不太穩定，國文科相對好但也不到頂好，而這樣的成績，原PO當初甚至沒有將政大放入志願，只是認為它太遙不可及。

談及心境的轉折，原PO表示，最後一年暑假的狀態可謂身心俱疲，雖然每天把自己困在圖書館裡，卻一點效率都沒有，只覺得意志力薄弱，想睡覺、想玩手機，因此大約從9月開學過後，她才開始力挽狂瀾，一路撐到最後。原PO直言，正是因為不相信自己還能更爛，學測當天反而有一種「向死而生」的感覺，完全不緊張，全身心投入解題，最後學測不僅獲得52級分，國文甚至站上了15級分，社會也比預期的好拿到12級分。

原PO鼓勵學測戰士們，故事看起來可能很像創作文，但真的不是、完全是親身經歷，純粹只是想告訴考生，「還沒到最後一刻，不要輕易覺得自己不行了、自己就是爛」，甚至可以設定一個自己最後可以接受的選擇、選項，但沒必要覺得一切都來不及或是沒救，有往前總比停在原地好。

貼文一出，不少過來人留言表示，「我也是數學超爛，當初模擬考從來沒有考超過40（級分），最後學測以平常心考出有史以來最好的成績，靠分科上了頭上這間（政大）！所以大家千萬不要放棄！沒到最後一刻誰也不知道結果會如何，替你們打氣」、「大放鬆就對了！ 我的模擬考從來沒超過50（級分） 結果最後居然考了58（級分）！」；考生們也紛紛感謝學姊分享，「謝謝學姊，原本想乾脆擺爛到底，現在又有點信心了」、「好勵志，妳是我的榜樣」。